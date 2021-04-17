Марфа Рабкова похудела, Анжелика Борис принимает все с благодарностью. Гацура-Яворская рассказала о сокамерницах

Источник материала: Tut.by

Правозащитницу и организатора выставки «Машина дышит, а я — нет» Татьяну Гацуру-Яворскую задержали 5 апреля, тогда же отправили в СИЗО. Через 10 дней ее опустили. О том, как прошли ее десять дней за решеткой, Татьяна рассказала в своем Facebook. Она написала о женщинах, фигурантках громких уголовных дел, с которыми провела это время.



Татьяна Гацура-Яворская. Фото: zvyano.by

— Очень тяжко, но это только начало моей личной трагедии. Всем огромное спасибо за помощь и поддержку — с детьми, собакой, за пельмени и блинчики, сообщения и репосты. Обязательно всем отвечу, просто пока я без компа и не успеваю рассказывать про ситуацию нашим и украинским журналистам. Изменить мой статус с подозреваемой на обвиняемую можно в одну минуту и снова закрыть в СИЗО, но все равно немного чувствую себя дезертиром — странным образом я вышла, а другие остались там, — пишет Татьяна.

В своем посте она также рассказала о женщинах, с которыми провела эти 10 дней.

— Марфа Рабкова — концентрация самоотверженности и силы воли. После звонка на подъем в 6 утра многие стараются урвать 5 минут, понежиться. Маша сосредоточено сразу встает, застилает свою кровать по правилам, меняет одежду и до 10 вечера в перерывах между прогулками, едой и общими делами читает книги и пишет письма. В теперешнюю камеру она попала после 25 марта, которое они отпраздновали всей камерой вплетя бело-красные цветы из бумаги в волосы и рапортнув на белорусском. 26 всю камеру расформировали, — рассказала Гацура-Яворская.

Она также пишет, что Марфа Рабкова сильно похудела, но ей это нравится. Сколько точно килограмм она сбросила, девушка не знает — весов нет, но примерно на 12 кг.

— Юля Слуцкая . Самая большая тяжесть в камере — отсутствие самореализации. Активный человек, менеджер, который не привык тратить время попусту. Насколько это возможно в сложившихся условиях работает хотя бы над собой — следит за питанием, не пропустила ни одного дня, чтобы сделать физические упражнения на пресс, руки, ноги, растяжку, учит польский.

Татьяна отмечает, что Юлия Слуцкая старательно отвечает на все письма и пишет отдельно благодарность за каждую посылку.

— Тоня Коновалова (работала в штабе Тихановской) — необъявленный лидер камеры. Если в чем-то сомневаемся, задаем вопрос Тоне, слушаем ее команды разобраться с порядком в вещах или общей свалкой еды. А Тоня заботится о нас — всегда пересчитает для раздатчиков кому порцию, кому просто пустая миска, встает утром и начинает кипятить воду в наших кружках. Она сидит с сентября, муж — с октября, дети с бабушкой уехали. У Тони суд в следующий вторник, — рассказывает правозащитница еще об одной сокамернице.

— Маша — бывшая студентка Академии искусств, задержана за ТГ-канал. Красивая, худенькая, принципиальная. Редко улыбается, но очень искренне. С Тоней они сидят вместе полгода и наверное останутся подругами на всю жизнь, — описывает девушку Татьяна. Тоня, кстати, просила передать на волю, что «никто не сломлен».

— Анжелика Борис — человек, который все принимает с благодарностью. Тюрьма — ну значит буду сидеть, плохой обед — ну значит пропустим, громко или тихо телевизор-не важно. Ей никто и ничего не мешают, она никому не приносит малейших неудобств. Всегда улыбается, всегда в хорошем настроении, — пишет правозащитница о фигурантке «дела белорусских поляков» .

Она рассказывает, что в СИЗО Анжелика Борис ведет импровизированные курсы польского языка — начиная с алфавита. Когда Татьяну освобождали, девушки и женщины в камере переходили к построению фраз на польском, накопив словарный запас.

— Не волнуйтесь, они держатся. Пожалуйста, держитесь и вы. Не распускайте сопли ради них, — подводит итоги Татьяна Гацура-Яворская.

Правозащитницу и организатора сорванной властями выставки «Машина дышит, а я — нет»Татьяну Гацуру-Яворскуую задержали 5 апреля, тогда же отправили в СИЗО. Сообщалось, что она стала подозреваемой по уголовной статье о финансировании беспорядков. Дома у Татьяны прошел обыск, а ее мужа депортировали из Беларуси на 10 лет. 15 апреля Татьяну отпустили. Как сама Татьяна рассказала журналистам, в документе на освобождение написано, что «отпала необходимость содержания под стражей». Обвинение ей не предъявили .