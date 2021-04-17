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В "Великом камне" началась вакцинация от COVID-19
17.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сто доз уже в первый день! В "Великом камне" накануне началась вакцинация от COVID-19. В списке на прививку - сотрудники администрации, работники компании по развитию парка, предприятий-резидентов и строительных компаний. Выбор вакцины сделали в пользу Verosel от китайской корпорации Sinopharm. Сегодня привиты 9 % от общей численности, дальше темпы будут только расти.
Напомним, в феврале Китай направил в Беларусь 100 тысяч доз вакцины.
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Сто доз уже в первый день! В "Великом камне" накануне началась вакцинация от COVID-19. В списке на прививку - сотрудники администрации, работники компании по развитию...
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