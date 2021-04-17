Источник материала: БT

Сто доз уже в первый день! В "Великом камне" накануне началась вакцинация от COVID-19. В списке на прививку - сотрудники администрации, работники компании по развитию парка, предприятий-резидентов и строительных компаний. Выбор вакцины сделали в пользу Verosel от китайской корпорации Sinopharm. Сегодня привиты 9 % от общей численности, дальше темпы будут только расти.

Напомним, в феврале Китай направил в Беларусь 100 тысяч доз вакцины.