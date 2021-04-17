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Генпрокуратура попросила белорусов помочь расследовать преступления времен Великой Отечественной войны

17.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Генеральная прокуратура обращается ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять документы, материалы, заявления и другую информацию, которая поможет расследовать преступления во время Великой Отечественной войны.

Реабилитация нацизма недопустима


Напомним, уголовное дело о геноциде белорусского народа было возбуждено Андреем Шведом. Оно касается действий, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В настоящее время следственная группа работает с архивными документами и направляет запросы правовой помощи в международные организации.

Напомним, по словам Андрея Шведа, Генпрокуратура планирует проводить раскопки в местах массового уничтожения мирного населения Беларуси. В это же время ведомство воспользуется соглашениями об оказании международно-правовой помощи. Следствие займется составлением списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. Планируется направить запросы в те государства, где они проживают, и ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси.

 
 
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Генеральная прокуратура обращается ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять документы, материалы, заявления и другую информацию, которая...
 
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