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Генпрокуратура попросила белорусов помочь расследовать преступления времен Великой Отечественной войны
17.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Генеральная прокуратура обращается ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять документы, материалы, заявления и другую информацию, которая поможет расследовать преступления во время Великой Отечественной войны.
Реабилитация нацизма недопустима
Напомним, по словам Андрея Шведа, Генпрокуратура планирует проводить раскопки в местах массового уничтожения мирного населения Беларуси. В это же время ведомство воспользуется соглашениями об оказании международно-правовой помощи. Следствие займется составлением списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. Планируется направить запросы в те государства, где они проживают, и ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси.
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Генпрокуратура попросила белорусов помочь расследовать преступления времен Великой Отечественной войны
Генеральная прокуратура обращается ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять документы, материалы, заявления и другую информацию, которая...
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