Генпрокуратура попросила белорусов помочь расследовать преступления времен Великой Отечественной войны

Источник материала: БT

Генеральная прокуратура обращается ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять документы, материалы, заявления и другую информацию, которая поможет расследовать преступления во время Великой Отечественной войны.



Реабилитация нацизма недопустима



Напомним, уголовное дело о геноциде белорусского народа было возбуждено Андреем Шведом. Оно касается действий, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В настоящее время следственная группа работает с архивными документами и направляет запросы правовой помощи в международные организации.

Напомним, по словам Андрея Шведа, Генпрокуратура планирует проводить раскопки в местах массового уничтожения мирного населения Беларуси. В это же время ведомство воспользуется соглашениями об оказании международно-правовой помощи. Следствие займется составлением списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. Планируется направить запросы в те государства, где они проживают, и ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси.