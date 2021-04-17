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Участники автопробега "За единую Беларусь!" на субботнике высадят 4 гектара леса
17.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поддержать ежегодную акцию решили и участники автопробега "За единую Беларусь!". Они отправятся в Молодечненский район - в поселок Красное, где высадят 4 гектара леса. Стартует колонна в 12:00 с парковки аквапарка "Лебяжий".
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Поддержать ежегодную акцию решили и участники автопробега "За единую Беларусь!". Они отправятся в Молодечненский район - в поселок Красное, где высадят 4 гектара...
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