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Эта неделя богата на двусторонние встречи. "Обстоятельная ревизия отношений" с Азербайджаном - так охарактеризовал визит в эту страну наш Президент. Какими проектами наполнится новый виток кооперации между Беларусью и Азербайджаном? Появится ли у Баку и Еревана переговорная площадка с пропиской в Минске? Чем Беларусь сможет помочь в возрождении Нагорного Карабаха - теперь уже мирной территории? Политика. Экономика. Фейки. Откроем правду и затронем самые острые темы последнего времени сегодня в 19:00 в новом проекте АТН "Вопрос номер один" . Гость - посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

