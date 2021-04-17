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Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков - гость проекта "Вопрос номер один"
17.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Эта неделя богата на двусторонние встречи. "Обстоятельная ревизия отношений" с Азербайджаном - так охарактеризовал визит в эту страну наш Президент. Какими проектами наполнится новый виток кооперации между Беларусью и Азербайджаном? Появится ли у Баку и Еревана переговорная площадка с пропиской в Минске? Чем Беларусь сможет помочь в возрождении Нагорного Карабаха - теперь уже мирной территории? Политика. Экономика. Фейки. Откроем правду и затронем самые острые темы последнего времени сегодня в 19:00 в новом проекте АТН
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Эта неделя богата на двусторонние встречи. "Обстоятельная ревизия отношений" с Азербайджаном - так охарактеризовал визит в эту страну наш Президент. Какими...
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