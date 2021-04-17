Источник материала: БT

Еще одна возможность увидеть фильм-сенсацию. Телеканал "Беларусь 1" еще раз покажет документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне".

Уникальный проект Союзного государства, который был заблокирован на YouTube, увидят на первой кнопке. Официальная история Ржевской битвы берет свое начало 5 января 1942 года. Но фактически Ржев и его прилегающие районы были захвачены еще в октябре 1941-го. Гитлеровская армия заняла большую территорию в районе Ржевско-Вяземкого выступа и закрепилась на стратегическом плацдарме протяженностью от 200 до 350 километров. Высшее командование СССР поставило задачу выбить противника с этой точки. Операция должна была завершиться за неделю, но затянулась на пять сотен дней. Именно там советские войска понесли самые внушительные потери. Ржев обошелся в 1 миллион 324 тысячи жизней. Героическая борьба и один из самых кровопролитных эпизодов за всю историю Великой Отечественной войны.



Летом 2020 года подвиг советских солдат был увековечен в камне. В Ржевском районе Тверской области был открыт мемориал павшим в боях под Ржевом. Еще одно напоминание, какой ценой нам досталась Победа. В церемонии открытия участвовали главы государств Беларуси и России. Документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне" - сегодня на "Беларусь 1" в 15:40.