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Сегодня по традиции на связи - заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
17.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Дмитрий Микуленок.
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В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Дмитрий...
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