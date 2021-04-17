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В Новополоцке осудили трех парней, разбивших доску с портретами ветеранов
17.04.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке осудили трех парней, разбивших стенд «Они сражались за Родину»,
Инцидент произошел вечером 5 октября прошлого года на улице Молодежной в Новополоцке. Трое пьяных парней — 17-ти, 18-ти и 19-ти лет — повредили памятную доску воинам-освободителям, которая находится возле торгового центра «Космос».
Парни били кулаками по портретам ветеранов и другим частям экспозиции, а затем сбежали. Вскоре их задержала милиция.
Ущерб — 1,4 тысячи рублей. Молодые люди возместили его и признали на суде вину.
Совершеннолетние парни получили по 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
17-летнему суд дал 1,5 года лишения свободы, но отсрочил исполнение наказания на год. В свободное от учебы время этот парень также должен потрудиться для города: суд назначил ему 100 часов общественно-полезных работ.
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Инцидент произошел вечером 5 октября прошлого года на улице Молодежной в Новополоцке. Трое пьяных парней - 17-ти, 18-ти и 19-ти лет - повредили памятную доску...
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