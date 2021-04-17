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Президент принимает участие в республиканском субботнике

17.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник. По традиции в нем принимает участие глава государства. На этот раз Александр Лукашенко высаживает деревья на своей малой родине в Александрии.
Бригада во главе с Президентом занимается благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится популярный фестиваль "Александрия собирает друзей". Выбор этого места на берегу Днепра особенно символичен в Год народного единства. Ведь оно всегда было местом дружбы и сотрудничества между представителями разных национальностей и культур.

Фестиваль народного единства

Здесь, на торговом пути из варяг в греки, проходили ярмарки и народные гуляния, формировались традиции добрососедства, чего сейчас порой остро не хватает в отношениях между странами. Традиция продолжается и в современной Беларуси. Десятки тысяч гостей ежегодно становятся участниками самобытного и душевного праздника Купалье.

Теперь этот живописный уголок Беларуси украсят высаженные дубы, рябины и кустарники. В будущем они станут ярким напоминанием не только о доброй традиции проводить субботники, но также о трудолюбии и миролюбивой политике белорусского народа, символом заботы об экологии и красоте родного края. Глава государства неизменно принимает активное участие в республиканских субботниках и всегда подчеркивает важность сохранения традиции проведения подобных мероприятий.

 
 
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Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник. По традиции в нем принимает участие глава государства. На этот раз Александр Лукашенко высаживает деревья...
 
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