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Президент принимает участие в республиканском субботнике
17.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник. По традиции в нем принимает участие глава государства. На этот раз Александр Лукашенко высаживает деревья на своей малой родине в Александрии.
Фестиваль народного единства
Здесь, на торговом пути из варяг в греки, проходили ярмарки и народные гуляния, формировались традиции добрососедства, чего сейчас порой остро не хватает в отношениях между странами. Традиция продолжается и в современной Беларуси. Десятки тысяч гостей ежегодно становятся участниками самобытного и душевного праздника Купалье.
Теперь этот живописный уголок Беларуси украсят высаженные дубы, рябины и кустарники. В будущем они станут ярким напоминанием не только о доброй традиции проводить субботники, но также о трудолюбии и миролюбивой политике белорусского народа, символом заботы об экологии и красоте родного края. Глава государства неизменно принимает активное участие в республиканских субботниках и всегда подчеркивает важность сохранения традиции проведения подобных мероприятий.
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Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник. По традиции в нем принимает участие глава государства. На этот раз Александр Лукашенко высаживает деревья...
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