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Сотрудники Белтелерадиокомпании вышли на субботник
17.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уже традиционно работники Белтелерадиокомпании выходят на субботник на Макаенка, 9. В этом году руководство, ведущие, журналисты холдинга посадили аллею из голубых елей и занимались генеральной уборкой территории. Технологию посадки проконтролировали хозслужбы. Теперь вечнозеленые растения украшают вход в главный медиахолдинг страны.
По мнению телеведущих Белтелерадиокомпании, работа на свежем воздухе - отличный вариант тимбилдинга, где также можно обсудить последние новости.
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Уже традиционно работники Белтелерадиокомпании выходят на субботник на Макаенка, 9. В этом году руководство, ведущие, журналисты холдинга посадили аллею из...
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