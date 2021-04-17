Сотрудники Белтелерадиокомпании вышли на субботник

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Уже традиционно работники Белтелерадиокомпании выходят на субботник на Макаенка, 9. В этом году руководство, ведущие, журналисты холдинга посадили аллею из голубых елей и занимались генеральной уборкой территории. Технологию посадки проконтролировали хозслужбы. Теперь вечнозеленые растения украшают вход в главный медиахолдинг страны.



По мнению телеведущих Белтелерадиокомпании, работа на свежем воздухе - отличный вариант тимбилдинга, где также можно обсудить последние новости.