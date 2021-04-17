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В Бресте ключевым объектом субботника стал строящийся медцентр
17.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Самый большой медкомплекс региона откроют в этом году в Бресте. Сегодня на стройке жители города благоустраивают территорию вокруг объекта. Центр откроется в новом - Заречном микрорайоне города. В медицинском комплексе объединят взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию.
Соединенные корпуса будут представлять собой целый медквартал. Высота самого большого здания - 8 этажей.
И по последним данным, в республиканском субботнике приняли участие 2 млн 300 тыс. человек. Заработано больше 9 млн рублей.
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Самый большой медкомплекс региона откроют в этом году в Бресте. Сегодня на стройке жители города благоустраивают территорию вокруг объекта. Центр откроется в...
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