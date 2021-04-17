Два аппарата ИВЛ передали Дому ребенка в Борисове

Источник материала: БT

Два аппарата искусственной вентиляции легких передали накануне Дому ребенка в Борисове. В спецучреждении находится 51 воспитанник, из них - 6 инвалидов. И 4 нуждаются в паллиативной помощи. В рамках акции "Дай пять добру" Белорусский фонд мира и крупная торговая сеть уже 4 года поставляют медицинскую технику по всей стране. Всего под опекой находятся 8 домов-интернатов.



Наталья Белова, врач-невролог Борисовского дома ребенка: "Нам очень нужны эти аппараты. Вот на данный момент мы только начинаем работать. Это расширит наши возможности для оказания помощи этим детям. Кроме того, у нас сейчас открылся и начинает работать центр раннего вмешательства на базе нашего детского дома. В нем будут получать социальную и медицинскую помощь дети от 0 до 3 лет с особенностями развития, поэтому, конечно, аппаратура нам обязательно пригодится".

Андрей Балабин, зампредседателя правления Белорусского фонда мира: "Важно на самом деле быть просто человечными. В чем это выражается? Безусловно, в покупке оборудования либо просто в добром слове, либо на самом деле - в ощущении того, что мы делаем общее большое дело".

Медицинское оборудование получат и другие детские дома Беларуси. Сегодня на собранные средства закуплены 9 аппаратов ИВЛ.