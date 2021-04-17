Минздрав присоединился к республиканскому субботнику

Источник материала: БT

Cотрудники Минздрава в этот день отправились в новый корпус Научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Стройка объекта началась в 2018 году. Здание готово уже на 80 %. Здесь появятся три новые операционные. Одна из них - гибридная, где будут практиковать малоинвазивные методы лечения. Это уже о новых технологиях - пациентам не придется надолго задерживаться в стационаре после хирургического вмешательства. Откроются и новые отделения.

Олег Калачик, и. о. директора МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: "Здесь будут расширены и сервисные возможности. В частности, будет открыт пансионат для сопровождающих людей, которые приедут за медицинской помощью, в том числе из-за рубежа. Новые диагностические возможности, которых раньше не было в нашем учреждении. Открывается магнитно-резонансный томограф".

Кроме того, расширится коечный фонд центра трансплантологии. В новом корпусе появится 170 мест для пациентов. Сдача объекта запланирована на декабрь этого года.