Белорусы просят отложить принятие закона «об экстремизме». В его проекте юристы нашли ошибки

Источник материала: Tut.by

16 апреля Палата представителей приняла во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». Гражданская инициатива LeхUp изучила этот законопроект и нашла в нем ряд ошибок, допущенных с точки зрения нормотворческой техники. Кроме этого, считают в инициативе, белорусов лишили возможности внести свои предложения на этапе публичного обсуждения законопроекта, что является серьезным нарушением. В своем обращении в адрес Совета Республики и Александра Лукашенко более тысячи граждан просят отложить принятие этого закона и направить его на доработку.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

16 апреля во втором — окончательном — чтении были приняты законопроекты «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму» и «О недопущении реабилитации нацизма». Следующий шаг — в течение пяти дней эти законы должны быть направлены в Совет Республики, который в 20-дневный срок должен одобрить их (либо отклонить). При этом секретариат Совета Республики обязан провести юридическую экспертизу проектов законов на их соответствие принципам нормотворчества и нормотворческой технике.

В тот же день, 16 апреля, гражданская инициатива LeхUp направила в Совет Республики и Администрацию Александра Лукашенко обращение, под которым подписалось более тысячи граждан. В нем они просят отложить принятие закона и направить его на доработку.

— Мы не обсуждаем содержание законопроектов, что в нем позитивно или негативно для общества. Проекты новых законов не выдерживают критики с точки зрения нормотворческой техники. По нашему мнению, прописанные в нем нормы можно толковать двояко, а это недопустимо для закона, — считают в инициативе. — Их приняли слишком поспешно, что может привести к такому же гражданскому недовольству, как это некогда произошло после так называемого «закона о тунеядцах».

В LeхUp рассказывают, что в законопроекте «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму» они обнаружили десять ошибок, допущенных с точки зрения нормотворчества. В частности, в будущем законе не прописана процедура, каким образом материалы могут быть признаны экстремистскими.

— По сути, это происходит на закрытых судах, и заинтересованные лица не могут участвовать в рассмотрении. Соответственно, такое решение невозможно оспорить. Закон не устанавливает определенную судебную процедуру рассмотрения данной категории дел и не содержит указаний на какой-либо из видов судебного производства, установленных гражданско-процессуальным законодательством. Кроме этого, в законопроекте не указана процедура исключения из списка экстремистских материалов.

Согласно указанному законопроекту, в Беларуси также расширяется перечень государственных органов, которые могут направлять материалы в суд для признания их экстремистскими.

— У каждого из этих органов должна быть комиссия по экстремизму. Но при этом нет законодательных актов, которые бы регулировали работу этих комиссий.

Серьезным нарушение нормотворчества в LeхUp называют и то, что многие термины в законопроекте имеют двоякое значение.

— С 2002 года в Беларуси действует закон о противодействии терроризму. Формулировки из этого закона и законопроекта «об экстремизме» чаще всего похожи, термины идентичны. И неясно, как интерпретировать: это терроризм или экстремизм? То есть у правоприменительных органов появляется возможность действовать на свое усмотрение, а не опираясь на нормы закона.

В LeхUp обращают внимание еще на одно существенное нарушение принципов нормотворчества: гражданам не дали возможности внести свои предложения в орган, который отвечал за разработку этого законопроекта.

— 10 февраля 2021 года Генеральная прокуратура ответила , что законопроект направлен в Палату представителей. В Палате представителей при этом говорили, что такой законопроект к ним не поступал. В итоге, спустя полтора месяца, 18 марта 2021 года Генеральная прокуратура размещает на сайте информацию о том, что работа по этому законопроекту окончена. Фактически нормотворческий орган ввел в заблуждение лиц, которые хотели внести мотивированные предложения по этому законопроекту.

Сейчас 1048 граждан, которые оставили свои подписи под обращением, просят отложить принятие этого законопроекта и доработать его. Такая возможность есть и у Совета Республики, и у Александра Лукашенко.

— При несоблюдении принципов нормотворчества либо по причинам несоответствия проекта закона с законодательством Республики Беларусь постоянная комиссия, ответственная за подготовку проекта закона к рассмотрению Советом Республики, вправе рекомендовать отклонить принятый Палатой представителей проект закона. Кроме этого, на этом этапе в процесс принятия закона может вмешаться президент. При этом постоянная комиссия имеет полномочия принять решение о целесообразности его предварительного обсуждения на парламентских слушаниях, «круглых столах» и диалоговых площадках. Постоянной комиссией также могут запрашиваться мнения по проекту закона от государственных органов, организаций, экспертов и представителей гражданского общества для качественной подготовки вопроса к рассмотрению Советом Республики. И такие случаи в истории страны были, — говорят в инициативе.