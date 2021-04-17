Тиктокер, плевавший на мемориал в Витебске, сегодня наводил там порядок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. Витебский школьник, над которым взяли шефство десантники, присоединился к военнослужащим Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады на республиканском субботнике, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Ранее стало известно, что школьник в Витебске ради того, чтобы стать популярным в социальных сетях снял видео, в котором он плевал на захоронения солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс на Успенской горке в Витебске находится в самом центре города.

Героем видео и оператором заинтересовались в Инспекции по делам несовершеннолетних. Школьнику всего 12 лет и ему не грозит строгое наказание, но теперь к нему будет пристальное внимание со стороны милиции. Витебские десантники в свою очередь вызвались заняться воспитанием ребенка и уже провели экскурсию по воинской части для него и его одноклассников.

В министерстве обороны сегодня рассказали, что "вместе с военнослужащими Владислав наводит порядок на мемориальном комплексе на Успенской горке, созданном в память солдатам, сражавшимся за Витебск в годы Великой Отечественной войны".