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Тиктокер, плевавший на мемориал в Витебске, сегодня наводил там порядок

17.04.2021 15:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. Витебский школьник, над которым взяли шефство десантники, присоединился к военнослужащим Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады на республиканском субботнике, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Ранее стало известно, что школьник в Витебске ради того, чтобы стать популярным в социальных сетях снял видео, в котором он плевал на захоронения солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс на Успенской горке в Витебске находится в самом центре города.

© Photo : Министерство обороны Беларуси
Витебские десантники занялись воспитанием тиктокера, плевавшего на мемориал

Героем видео и оператором заинтересовались в Инспекции по делам несовершеннолетних. Школьнику всего 12 лет и ему не грозит строгое наказание, но теперь к нему будет пристальное внимание со стороны милиции. Витебские десантники в свою очередь вызвались заняться воспитанием ребенка и уже провели экскурсию по воинской части для него и его одноклассников.

В министерстве обороны сегодня рассказали, что "вместе с военнослужащими Владислав наводит порядок на мемориальном комплексе на Успенской горке, созданном в память солдатам, сражавшимся за Витебск в годы Великой Отечественной войны".

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Витебские десантники взяли шефство над провинившимся школьником и провели вместе с ним субботник на мемориальном комплексе на Успенской горке.
 
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