Новый детский сад на 330 мест открыли сегодня в Мозыре

Источник материала: БT

Приятное событие решили объединить с озеленением прилегающей территории.



Высадили около тысячи туй, берез, рябин и кленов. Прописку они обрели в одном из самых молодых и крупных микрорайонов города. Сейчас здесь активно застраиваются новые кварталы, жилье получают молодые и многодетные семьи. Возведение детского сада стало решением на перспективу, чтобы не было проблем с нехваткой мест.



Новое учреждение - это 8 блоков, которые соединены галереями, компьютерный класс с IT-песочницей, интерактивными партами и мультибордами. Также здесь бассейн и единственный в регионе лего-центр. По периметру - зеленые зоны, игровые и спортплощадки с безопасным покрытием. Кроме того, с появлением детского сада райцентр получил 95 новых рабочих мест.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома: "В Гомельской области в прошлом году мы организовали один значимый объект. Это мемориальный комплекс "Ола". В текущем году мы уже приступили к строительству нового мемориала нашим партизанам, подпольщикам, которые защищали нашу родину от фашистов. И, конечно, все те денежные средства, которые мы собрали на областном субботнике, уже направлены на эти цели".

В целом к республиканскому субботнику сегодня присоединились почти 400 тысяч жителей Гомельского региона.