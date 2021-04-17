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Правоохранители присоединились к республиканскому субботнику
17.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Министр внутренних дел Иван Кубраков провел этот день на Могилевщине - в деревне Гаи. Офицеры ведомства, курсанты и кадеты наводили порядок у памятника бойцам батальона милиции капитана Владимирова. Вырубили кустарник, убрали мусор, а также частично отреставрировали мемориал и возложили к памятнику цветы.
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Министр внутренних дел Иван Кубраков провел этот день на Могилевщине - в деревне Гаи. Офицеры ведомства, курсанты и кадеты наводили порядок у памятника бойцам...
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