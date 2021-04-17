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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вклад в будущее: спасатели трудились на посадке леса Не остались в стороне и спасатели. Министр ведомства Вадим Синявский, а также руководители подразделений центрального аппарата наводили порядок в лесничестве...

Не остались в стороне и спасатели. Министр ведомства Вадим Синявский, а также руководители подразделений центрального аппарата наводили порядок в лесничестве Борисовского района. Две локации, общая площадь - более двух гектаров, здесь раньше был бурелом (это последствия урагана). А сегодня бойцы МЧС высадили новый лес - молодые сосны и ели.