|
Вклад в будущее: спасатели трудились на посадке леса
17.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе остались в стороне и спасатели. Министр ведомства Вадим Синявский, а также руководители подразделений центрального аппарата наводили порядок в лесничестве Борисовского района. Две локации, общая площадь - более двух гектаров, здесь раньше был бурелом (это последствия урагана). А сегодня бойцы МЧС высадили новый лес - молодые сосны и ели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не остались в стороне и спасатели. Министр ведомства Вадим Синявский, а также руководители подразделений центрального аппарата наводили порядок в лесничестве...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)