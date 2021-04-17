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Уголовное дело за нацистские надписи

17.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Орше задержан 19-летний студент колледжа, который нарисовал на ларьке свастику, а на столбе написал кодовый лозунг нацистов. Патрульные милиционеры застали юношу на месте происшествия, он пытался спрятаться во дворах. Однако далеко убежать не вышло. Уголовное дело возбуждено за осквернение сооружений. Известно, что ранее фигурант участвовал в протестах.

 
 
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В Орше задержан 19-летний студент колледжа, который нарисовал на ларьке свастику, а на столбе написал кодовый лозунг нацистов. Патрульные милиционеры застали юношу...
 
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