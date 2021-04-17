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В Березинском районе навели порядок на братской могиле 13-ти красноармейцев
17.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Имена героев, которые одними из первых приняли на себя удар немецко-фашистских захватчиков, неизвестны. Они погибли в ночь на 4 июля 1941 года. Сегодня обелиск восстановили и укрепили, окрасили ограждение. Также убрали прилегающую территорию от мусора и сухих веток.
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Имена героев, которые одними из первых приняли на себя удар немецко-фашистских захватчиков, неизвестны. Они погибли в ночь на 4 июля 1941 года. Сегодня обелиск...
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