В Березинском районе навели порядок на братской могиле 13-ти красноармейцев

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Имена героев, которые одними из первых приняли на себя удар немецко-фашистских захватчиков, неизвестны. Они погибли в ночь на 4 июля 1941 года. Сегодня обелиск восстановили и укрепили, окрасили ограждение. Также убрали прилегающую территорию от мусора и сухих веток.