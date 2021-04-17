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Вместе на благо страны: посадка леса в Узденском лесхозе
17.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сосны и березы высаживали на участке почти в 5 гектаров заместитель премьер-министра и сотрудники аппарата Совмина. Они трудились в Узденском районе. К слову, в республиканском субботнике приняли участие 2 млн 300 тыс. человек. Заработано более 9 млн рублей.
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Сосны и березы высаживали на участке почти в 5 гектаров заместитель премьер-министра и сотрудники аппарата Совмина. Они трудились в Узденском районе. К слову, в...
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