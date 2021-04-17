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Аллея народного единства у новой станции метро - от Совета Республики

17.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Народное единство" в цветущем формате поселили в Минске. Новая аллея из яблонь, черемухи и ореховых деревьев появилась напротив Театра музкомедии. Оживить территорию у станции метро "Площадь Франтишка Богушевича" взялись представители Совета Республики. Сенаторы, работники секретариата, молодежь и сотрудники Белнефтехима прошли инструктаж по высадке деревьев и приступили к работе на час раньше. Для многих субботник превратился в мастер-класс: более опытные делились секретами успешной высадки со своими коллегами.

 
Теги: Минск
 
 
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"Народное единство" в цветущем формате поселили в Минске. Новая аллея из яблонь, черемухи и ореховых деревьев появилась напротив Театра музкомедии. Оживить...
 
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