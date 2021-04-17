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Минсельхозпрод присоединился к марафону чистоты и заложил яблоневый сад
17.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О созидании во благо подумали и представители Минсельхозпрода, когда присоединились к марафону чистоты. В этот раз трудились на территории одной из молочно-товарных ферм ОАО "Гастелловское". Закладывали яблоневый сад. Белорусские сорта - и более сотни деревьев. Хорошая почва и большая территория, а значит - и весомый урожай в перспективе.
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О созидании во благо подумали и представители Минсельхозпрода, когда присоединились к марафону чистоты. В этот раз трудились на территории одной из...
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