Белорусы чаще других иностранцев обращаются за статусом беженца в Польше. В 2021-м - уже 265 человек

Источник материала: Tut.by

Больше всего заявок на получение статуса беженца в Польше поступает от граждан Беларуси, сообщает «Польское радио» со ссылкой на Управление по делам иностранцев.



Фото: TUT.BY

За первые три месяца 2021 года на международную защиту в Польше подалось 720 иностранцев. Среди них — 265 граждан Беларуси, 193 человек из России и 61 — из Афганистана.

В целом, количестве иностранцев, которые подаются на статус беженца в Польше, снизилось на 20 процентов, но число белорусов, которые просят о международной защите, растет уже не первый месяц.

Например, в 2020-м за статусом беженца в Польше обратилось в десять раз больше белорусов, чем в предыдущие годы. По данным Управления по делам иностранцев, в прошлом году на статус беженца подались 407 человек. Их количество резко увеличилось в августе. С сентября каждый месяц за статусом беженца обращалось около 80 человек.

Как заявил представитель Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, иностранцу предоставляется международная защита, если в стране происхождения ему грозит преследование либо реальный риск потери жизни или здоровья. Каждая заявка рассматривается индивидуально, решение принимается управлением в течение нескольких месяцев.

«В первом квартале этого года условия предоставления Польшей международной защиты выполнили 186 иностранцев. Это были в основном граждане Беларуси, России и Турции. За тот же период отрицательно рассмотрены ходатайства более 300 иностранцев. В этой группе больше всего было граждан России», — сообщил Якуб Дудзяк.

Также он рассказал, что на данный момент число граждан Беларуси, у которых есть действительный вид на жительство в Польше, превысило 30 тысяч человек. Право на долгосрочное проживание на территории Польши большинству белорусов предоставлено в связи с польским происхождением и картой поляка.

В целом, по данным статистической службы ЕС, в 2020 году за статусом беженца в странах ЕС обратилось более 1100 человек. В основном — молодые люди от 18 до 34 лет.