В Глубокском и Городокском районах определились, когда не будут продавать алкоголь в 2021 году

Источник материала: Tut.by

В Глубокском и Городокском райисполкомах определились с графиком проведения так называемых дней трезвости до конца года. В Глубокском районе будет пять таких дней, в Городокском — четыре.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Глубокский район

Торговля алкоголем будет ограничена :

29 мая с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением праздника «Последний школьный звонок»;

с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением праздника «Последний школьный звонок»; 10 июня с 00.00 до 24.00 10 июня 2021 г. — в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования;

с 00.00 до 24.00 10 июня 2021 г. — в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования; 27 июня с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню молодежи;

с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню молодежи; 11 июля с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними; 1 сентября с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню знаний.

Городокский район

Торговля алкоголем будет ограничена :

29 мая с 00.00 до 24.00 29 мая 2021 г. — в связи с проведением праздника «Последний школьный звонок»;

10 июня с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования;

1сентября с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню знаний;

19 ноября с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Всемирному дню ребенка.

День трезвости — это профилактическая антиалкогольная акция, которая длится с 00.00 до 24.00. Алкоголь в такие дни продают лишь на розлив в заведениях общепита. Считается, что такие акции помогают профилактике алкоголизма и пропагандируют здоровый образ жизни.

В Беларуси приостановку продажи алкоголя на сутки проводят в разное время в различных городах и районах.