В Глубокском и Городокском районах определились, когда не будут продавать алкоголь в 2021 году

29 мая с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением праздника «Последний школьный звонок»;
10 июня с 00.00 до 24.00 10 июня 2021 г. — в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования;
27 июня с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню молодежи;
11 июля с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;
1 сентября с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню знаний.
29 мая с 00.00 до 24.00 29 мая 2021 г. — в связи с проведением праздника «Последний школьный звонок»;
10 июня с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования;
1сентября с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню знаний;
19 ноября с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Всемирному дню ребенка.
День трезвости — это профилактическая антиалкогольная акция, которая длится с 00.00 до 24.00. Алкоголь в такие дни продают лишь на розлив в заведениях общепита. Считается, что такие акции помогают профилактике алкоголизма и пропагандируют здоровый образ жизни.
В Беларуси приостановку продажи алкоголя на сутки проводят в разное время в различных городах и районах.