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В Глубокском и Городокском районах определились, когда не будут продавать алкоголь в 2021 году

17.04.2021 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Глубокском и Городокском райисполкомах определились с графиком проведения так называемых дней трезвости до конца года. В Глубокском районе будет пять таких дней, в Городокском — четыре.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Глубокский район

Торговля алкоголем будет ограничена:

  • 29 мая с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением праздника «Последний школьный звонок»;
  • 10 июня с 00.00 до 24.00 10 июня 2021 г. — в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования;
  • 27 июня с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню молодежи;
  • 11 июля с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;
  • 1 сентября с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню знаний.

Городокский район

Торговля алкоголем будет ограничена:

  • 29 мая с 00.00 до 24.00 29 мая 2021 г. — в связи с проведением праздника «Последний школьный звонок»;
  • 10 июня с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования;
  • 1сентября с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню знаний;
  • 19 ноября с 00.00 до 24.00 — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Всемирному дню ребенка.

День трезвости — это профилактическая антиалкогольная акция, которая длится с 00.00 до 24.00. Алкоголь в такие дни продают лишь на розлив в заведениях общепита. Считается, что такие акции помогают профилактике алкоголизма и пропагандируют здоровый образ жизни.

В Беларуси приостановку продажи алкоголя на сутки проводят в разное время в различных городах и районах.

 
 
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День трезвости - это профилактическая антиалкогольная акция, которая длится с 00.00 до 24.00. Алкоголь в такие дни продают лишь на розлив в заведениях общепита....
 
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