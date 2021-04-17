В России заключенный обманом и шантажом получали интимные снимки от белорусских и российских школьниц

Источник материала: Tut.by

В России вынесли приговор мужчине, который отбывая наказание в колонии, обманом выманивал интимные фотографии школьниц из России и Беларуси. Его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее он был осужден к 12 годам заключения за преступления против половой неприкосновенности, сообщает Следственный комитет России .



Фото: Андрей Гуцков, tvc.ru

По данным следствия, подсудимый, отбывая в одном из исправительных учреждений города Липецка 12-летний срок за преступления против половой неприкосновенности, вел активную переписку в соцсетях с несовершеннолетними. Он втирался к девочкам в доверие, представляясь их ровесницей.

— Беседуя со школьницами на сексуальные темы и отправляя им файлы интимного содержания, он добивался того, что несовершеннолетние фотографировались обнаженными и отправляли снимки ему. Затем, угрожая распространением их интимных фото в соцсетях, принуждал их совершать действия сексуального характера под видеозапись. Отбыв наказание в 2017 году, подсудимый разместил в интернете интимные фотоснимки, — рассказали в СК РФ.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант не признал, отказавшись от дачи показаний. Следователем проведена масштабная работа по сбору доказательственной базы, в рамках которой устанавливалось местонахождение потерпевших школьниц, в том числе и в Беларуси, изучена переписка в социальных сетях за четыре года, проведены различные судебные экспертизы, подтвердившие авторство подсудимого.

В результате следователем доказаны 19 эпизодов его преступной деятельности о развращении шести школьниц в возрасте от 12 до 14 лет. Изучив материалы уголовного дела объемом 40 томов, суд вынес приговор. Он признан виновным в ряде преступлений — от развратных действий в отношении несовершеннолетних до распространения порнографии. Суд приговорил 46-летнего мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.