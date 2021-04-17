В Минске двое мужчин попытались украсть железнодорожное полотно

Источник материала: Tut.by

Двое мужчин пытались украсть рельсы по улице Челюскинцев. В первый раз им повезло — в пункте приема металла у них не потребовали каких-либо документов. Во второй раз — их задержали сотрудники Департамента охраны МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

13 апреля в Минске около двух часов дня на линию «102» поступило сообщение от минчанина, который в окно своей квартиры увидел, как двое неизвестных крадут рельсы по улице Челюскинцев. Милиция задержала их прямо на месте преступления.

— Похитители таким образом планировали заработать на сдаче металлолома. Тем более, что эта была уже вторая попытка. В первый раз с мужчин не потребовали никаких документов на материалы, поэтому они не сочли противозаконным заработать подобным способом ещё раз. Стоит отметить, рельсы эксплуатировались для перевозки грузов, — рассказали в Департаменте охраны МВД.

Подозреваемые нигде не работают, одному 33 года, другому — 36 лет. На момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба ранее неоднократно судимы.

Для дальнейшего разбирательства они доставлены в РУВД. В ближайшее время действиям мужчин будет дана правовая оценка.