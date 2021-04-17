ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске двое мужчин попытались украсть железнодорожное полотно

17.04.2021 18:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Двое мужчин пытались украсть рельсы по улице Челюскинцев. В первый раз им повезло — в пункте приема металла у них не потребовали каких-либо документов. Во второй раз — их задержали сотрудники Департамента охраны МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

13 апреля в Минске около двух часов дня на линию «102» поступило сообщение от минчанина, который в окно своей квартиры увидел, как двое неизвестных крадут рельсы по улице Челюскинцев. Милиция задержала их прямо на месте преступления.

— Похитители таким образом планировали заработать на сдаче металлолома. Тем более, что эта была уже вторая попытка. В первый раз с мужчин не потребовали никаких документов на материалы, поэтому они не сочли противозаконным заработать подобным способом ещё раз. Стоит отметить, рельсы эксплуатировались для перевозки грузов, — рассказали в Департаменте охраны МВД.

Подозреваемые нигде не работают, одному 33 года, другому — 36 лет. На момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба ранее неоднократно судимы.

Для дальнейшего разбирательства они доставлены в РУВД. В ближайшее время действиям мужчин будет дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое мужчин пытались украсть рельсы по улице Челюскинцев. В первый раз им повезло - в пункте приема металла у них не потребовали каких-либо документов. Во второй раз...
 
Новости дня
Новости общества
 
Принца Филиппа похоронили в часовне святого Георгия в Виндзоре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by