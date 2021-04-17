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Принца Филиппа похоронили в часовне святого Георгия в Виндзоре

17.04.2021 18:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

На церемонию не были допущены журналисты, за исключением операторов, которые вели прямую трансляцию. Внутрь храма пустили только 30 человек в связи с ограничениями, которые введены на время пандемии.

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Гроб к часове был доставлен на военном джипе "Ленд ровер", эта идея принадлежала принцу Филиппу

В самой часовне все участники церемонии, а это ближайшие родственники 99-летнего принца-консорта, носили маски и придерживались правил социального дистанцирования.

© AFP 2020 / ALASTAIR GRANT
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Панихиду проводили архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер. После того, как были перечислены все официальные титулы герцога Эдинбургского дубовый гроб вместе с мраморным постаментом опустился на специальном лифте в подземную королевскую усыпальницу.

© AFP 2020 / CHRIS JACKSON
Кейт Миддлтон на похоронах принца Филиппа

Вслед за тем, как из жизни уйдет британская королева, принца Филиппа перезахоронят вместе с ней. Гроб переместят в другую часть часовни, где уже погребены отец Елизаветы II Георг VI, его супруга, а также младшая сестра королевы принцесса Маргарет.

© AFP 2020 / VICTORIA JONES
Королева Великобритании Елизавета II на церемонии прощания с супругом

 
Теги: Минск
 
 
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Похороны супруга британской королевы проходили при строгом соблюдении мер предосторожности в связи с пандемией при ограниченном количестве участников...
 
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