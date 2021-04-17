Собрали более 9 млн рублей. Правительство отчиталось о результатах большого субботника

Источник материала: Tut.by

В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, собрано свыше 9 млн рублей. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин.



Вице-премьер Александр Субботин. Фото: пресс-служба правительства

— В этом году собранные средства решили направить на две основные задачи. Одна из них — укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Кроме того, в этом году 80-летие с начала Великой Отечественной войны, потому особое внимание мы уделяем памятникам, местам захоронения наших героев, так что 50% средств пойдут на это благое дело, — сказал Александр Субботин.

Правительство также присоединилось сегодня к субботнику. Вице-премьеры вместе с сотрудниками аппарата Совета Министров высаживали сосны и березы в Узденском лесхозе. Где работали другие чиновники — смотрите в фотогалерее .