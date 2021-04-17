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Собрали более 9 млн рублей. Правительство отчиталось о результатах большого субботника
17.04.2021 20:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, собрано свыше 9 млн рублей. Об этом
— В этом году собранные средства решили направить на две основные задачи. Одна из них — укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Кроме того, в этом году 80-летие с начала Великой Отечественной войны, потому особое внимание мы уделяем памятникам, местам захоронения наших героев, так что 50% средств пойдут на это благое дело, — сказал Александр Субботин.
Правительство также присоединилось сегодня к субботнику. Вице-премьеры вместе с сотрудниками аппарата Совета Министров высаживали сосны и березы в Узденском лесхозе. Где работали другие чиновники — смотрите в
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В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов.
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