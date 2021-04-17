ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Собрали более 9 млн рублей. Правительство отчиталось о результатах большого субботника

17.04.2021 20:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, собрано свыше 9 млн рублей. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин.


Вице-премьер Александр Субботин. Фото: пресс-служба правительства

— В этом году собранные средства решили направить на две основные задачи. Одна из них — укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Кроме того, в этом году 80-летие с начала Великой Отечественной войны, потому особое внимание мы уделяем памятникам, местам захоронения наших героев, так что 50% средств пойдут на это благое дело, — сказал Александр Субботин.

Правительство также присоединилось сегодня к субботнику. Вице-премьеры вместе с сотрудниками аппарата Совета Министров высаживали сосны и березы в Узденском лесхозе. Где работали другие чиновники — смотрите в фотогалерее.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске двое мужчин попытались украсть железнодорожное полотно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by