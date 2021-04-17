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Жителя Щомыслиц арестовали за БЧБ-наклейки на почтовом ящике и окнах. А дома нашли свечи белого и красного цвета

17.04.2021 20:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала хозяина дома в агрогородке Щомыслица Минского района. На доме флюгер «Погоня», на почтовом ящике и окнах — наклейки БЧБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Сотрудники милиции 16 апреля в агрогородке Щомыслица на одном из домов обнаружили почтовый ящик с незарегистрированной символикой. Также на окнах у гражданина было восемь аналогичных наклеек. Во дворе дома был флюгер с гербом «Погоня», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба МВД опубликовала видео осмотра дома, где детально зафиксировала «правонарушения» хозяина дома. А именно:

  • уже упомянутый флюгер «Погоня»;
  • шарфик над окном изнутри дома в бело-красных тонах с надписью «Мы пераможам»;
  • ящик для инструментов с БЧБ-наклейкой;
  • свечи белого и красных цветов в подсвечниках на каминной полке;
  • национальный орнамент на паркете (или плитке) на полу в одной из комнат.

В отношении 33-летнего хозяина дома составлен административный протокол по ч. 1 ст. 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Мужчину задержали и доставили в ИВС Минского РУВД.

 
 
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Также пресс-служба МВД опубликовала видео осмотра дома, где детально зафиксировала «правонарушения» хозяина дома. А именно: уже упомянутый флюгер «Погоня»; шарфик...
 
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