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Лунный календарь дачника на 18-24 апреля
17.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
18 апреля – посейте пряно-ароматические культуры
19 апреля – полейте и опрыскайте рассаду
20 апреля – посадите ягодные культуры
21 апреля – обработайте сад от вредителей
22 апреля – подкормите комнатные растения минеральными удобрениями
23 апреля – посадите вьющиеся декоративные растения
24 апреля – обработайте теплицу
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18 апреля - посейте пряно-ароматические культуры 19 апреля - полейте и опрыскайте рассаду 20 апреля - посадите ягодные культуры 21 апреля - обработайте сад от...
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