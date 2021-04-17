ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лунный календарь дачника на 18-24 апреля

17.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

18 апреля – посейте пряно-ароматические культуры
19 апреля – полейте и опрыскайте рассаду
20 апреля – посадите ягодные культуры
21 апреля – обработайте сад от вредителей
22 апреля – подкормите комнатные растения минеральными удобрениями
23 апреля – посадите вьющиеся декоративные растения
24 апреля – обработайте теплицу

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 апреля - посейте пряно-ароматические культуры 19 апреля - полейте и опрыскайте рассаду 20 апреля - посадите ягодные культуры 21 апреля - обработайте сад от...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске двое мужчин попытались украсть железнодорожное полотно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by