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Сотрудники Минспорта присоединились к наведению порядка

17.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Порядка 70 работников Минспорта и туризма внесли свой вклад в благоустройство страны. Многие сотрудники пришли на субботник детьми. Так сказать, показали ребятам пример. Эти кадры сняты в Ратомке - на базе Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. Территорию очистили от сухостоя, а также убрали опавшие листья.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: "Очень хорошие цели, это мероприятие очень гуманное. Помогают различного рода детским домам, в этом году людям, пострадавшим от COVID. Поэтому мы все с энтузиазмом подключились к этому мероприятию и получаем истинное удовольствие от работы на воздухе свежем. Мы сегодня выбрали 3 таких важных объекта, больших объекта, где большие территории. Это спорткомплекс"Стайки", это Раубичи, и Ратомка. Большие территории, надо навести порядок, присоединяемся к наведению порядка во всей стране. Страна красивая, а когда еще чистая, уютная, ухоженная, вдвойне приятно всем, кто в ней проживает".

Леонид Денисенко, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта: "Если мы вместе выйдем и хотя бы день вместе уделим внимание наведению элементарного порядка на рабочих местах, в своих коллективах, на закрепленных участках, наверное, наша страна будет в целом красивее, и приятней будет и работать, и отдыхать. И все мы себя будем лучше чувствовать себя от этого".

 
 
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Порядка 70 работников Минспорта и туризма внесли свой вклад в благоустройство страны. Многие сотрудники пришли на субботник детьми. Так сказать, показали ребятам...
 
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