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Сотрудники Минспорта присоединились к наведению порядка
17.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Порядка 70 работников Минспорта и туризма внесли свой вклад в благоустройство страны. Многие сотрудники пришли на субботник детьми. Так сказать, показали ребятам пример. Эти кадры сняты в Ратомке - на базе Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. Территорию очистили от сухостоя, а также убрали опавшие листья.
Леонид Денисенко, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта: "Если мы вместе выйдем и хотя бы день вместе уделим внимание наведению элементарного порядка на рабочих местах, в своих коллективах, на закрепленных участках, наверное, наша страна будет в целом красивее, и приятней будет и работать, и отдыхать. И все мы себя будем лучше чувствовать себя от этого".
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Порядка 70 работников Минспорта и туризма внесли свой вклад в благоустройство страны. Многие сотрудники пришли на субботник детьми. Так сказать, показали ребятам...
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