Александр Лукашенко занимался благоустройством и озеленением в агрогородке Александрия

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Здоровье людей, восстановление мемориалов, мест воинской славы, благоустройство городов и поселков - вот так распределят заработанное сегодня белорусами. В стране прошел общереспубликанский субботник. Каждый год выходной не помеха, чтобы облагородить двор после зимы, посадить дерево или провести субботник на рабочем месте. Чистота - белорусский бренд. Еще и потому эта субботняя традиция по наведению и поддержанию порядка объединяет миллионы белорусов: от мала до велика. И даже Президент в этот день обычный труженик. Сегодня Александр Лукашенко побывал на своей малой родине - в агрогородке Александрия, где вместе с сыновьями занимался благоустройством и озеленением . В помощниках и все те, кто трудится с главой государства бок о бок практически ежедневно: на официальных встречах, совещаниях, выездных мероприятиях. И субботник не стал исключением.



Ольга Анищенко о благих делах не ради денег. Апрель. Суббота. Генеральная уборка. Есть в Беларуси такая традиция. Вот так уже больше века и живем. Это добровольно, бескорыстно, полезно, а еще заразительно. Здесь нет особой политики или сверхидеологии. Как было тогда, когда все начиналось. После зимы земля особенно просит порядка. Субботник словно спасительный круг. Не выбирает согласно чинам и заслугам. Плечом к плечу здесь и студент, и депутат, и Президент.







Это живописные места Шкловского района. Уютный агрогородок, который визитами особ столь высокого уровня ничуть не удивить. Пожалуй, лишь сюда можно просто так, по зову сердца, без кортежей и сопровождения министров. И в этом нет никакого секрета: Александрия - это истоки. А чтобы вернуться на малую родину, не нужны аргументы. Разве что субботник.

Малая родина Президента



Мост над Днепром и правда перекресток. На стыке двух поселков и двух областей - Копыси и Александрии, Могилевщины и Витебщины. Именно сюда когда-то вели торговые пути "из варяг в греки". Не разделять, а объединять, не разрушать, а строить. Кому, как не белорусам, знать о ценностях добрососедства? Александрия словно символ созидания. А тем, кому по нраву здешние места, всегда зеленый свет. Стоит задача в подобных населенных пунктах за минимальную стоимость выделять участки для желающих построить себе дом. Так должно быть везде. Но посмотрим, так ли это. Сегодня все по правилам. На старте дела предоставят... нет, не лопаты. Инструктора. Как и положено людям труда.



Такая трудовая суббота в Александрии уже не впервой. Здесь уникальные природные места, о которых слагали легенды. Субботники лишь добавили славы. И о Трофимовой кринице - целительном источнике, дающем силы и здоровье, известно в любом уголке Беларуси. Когда-то путь к роднику был тернистым. Но вот так, сообща, стоило лишь приложить усилий в рабочую субботу - и здешние места преобразились. Теперь сюда не зарастает народная тропа. И вот в Александрии снова трудовой десант: лопаты, грабли. Саженцы? Ну точно, быть аллеям.







Фестивальная слава Александрии





Кто не знает про Александрию, которая еще и друзей собирает? Здесь каждое лето фестивалят. Да так, что наслышаны далеко за пределами. Это сюда, на живописный берег Днепра, вот уже который год приезжают за купальскими чудесами. Фестивалю слишком быстро стало тесно в региональном формате. И как тут не приехать, минуя границы, когда форум словно магнит для славян? Самобытно, гостеприимно, всегда вкусно. По-другому здесь просто не умеют.

Тысячи артистов и мастеров. Десятки тысяч гостей. Что ни лето, то новый рекорд. Но будет ли рекорд сегодня?





Президент принял участие в субботнике



Порядка сотни рябин, дубов, лип и кустарников. И дело б явно затянулось, но никто не остался в стороне. Президент с сыновьями и в окружении тех, с кем трудится бок о бок едва ли не каждый день. В общем, на фестивальной площадке с самого утра происходило то, что вполне можно назвать земными метаморфозами. Преображение родного края заботливой рукой хозяина, коим сегодня мог себя почувствовать каждый, кто приложил свою руку. Когда дело по душе - всегда легко. А в единстве - сила. Субботник - это многозадачная история. И вовсе не случайно так совпало, скажет Президент, что в Год народного единства держит путь в места, которых нет дороже.





Благие дела в Год народного единства



Можно объехать полмира, но тянет на малую родину. Сегодня здесь каждый оставил свой созидательный след. Но всех ждут снова. Кто-то приедет в гости, пройдет дорогами туристических маршрутов, кого-то закружит фестивальная карусель, а кто-то просто вернется домой. И как не вернуться? У малой родины особая сила притяжения, понятная лишь земляку. Ведь если пустишь корни, своя земля уже не отпускает.