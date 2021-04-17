К республиканскому субботнику присоединились все регионы Беларуси

Источник материала: БT

Чистили и наводили лоск сегодня по всей стране. Обязаловка ушла в прошлое. Субботник прижился и стал хорошей традицией, ведь делаем для себя. А еще на свежем воздухе в неформальной обстановке с коллегами - ну как тут не быть настроению. В Бресте и Гродно субботник получился с медицинским акцентом: горожане помогли строителям в уборке территорий новых поликлиник и диспансера. Жители Витебска потрудились на улице Гагарина, где инфраструктура в скором будущем полностью поменяется - дорога станет шестиполосной и в таком обновленном виде встретит гостей "Славянского базара". Не просто поработали сегодня, но еще и получили подарок жители Гомельщины. В Мозыре открылся новый детский сад.



Медицинский субботник устроили в Бресте



В Бресте основной площадкой субботника стала стройка медицинского центра. Комплекс самый большой в регионе. Он объединит сразу несколько поликлиник. Центр откроется в новом микрорайоне города - Заречном. В комплексе объединят взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию. Соединенные корпуса будут представлять собой целый медицинский квартал. Высота самого большого здания - восемь этажей. Кроме брестчан в поликлинике смогут обслуживаться и жители Брестского района. Планируется, что новый центр разгрузит уже существующие поликлиники города и тем самым сократит очереди. Сегодня на субботнике благоустроили территорию вокруг объекта и высадили первые деревья.









Всего на республиканский субботник в Брестской области вышли около 400 тысяч человек. Среди них чиновники, сотрудники различных организаций, молодежь - те, кто захотел внести свой вклад в благоустройство малой родины.



Новый онкодиспансер откроют в Гродно



Медицинский субботник сегодня устроили в Гродно. Там работали на стройплощадке онкологического диспансера. Он появится на месте бывшей больницы № 3. Новый объект на 312 коек будет отвечать самым высоким требованиям. В учреждении установят современные линейные ускорители, которые помогают в борьбе со злокачественными опухолями. Кроме этого в диспансере наладят учебный процесс - он станет базой для Гродненского медуниверситета.



По плану первую очередь объекта введут уже в этом году. Чтобы помочь службам скорее завершить работы, жители города убирали строительный мусор внутри здания и на прилегающей территории. Большое внимание на субботнике уделили и военно-историческим объектам. Так, в Бресте подготовили площадку для аллеи "Их именами названы улицы Бреста". Арт-объекты появятся возле Брестской крепости, на них будут размещены портреты защитников цитадели.



Жители Витебского региона подключились к благоустройству территорий



Молодые липы, каштаны и сирень сегодня украсили улицу Гагарина в Витебске. Здесь идет масштабная реконструкция. Завершить работы нужно к июлю. В северном регионе это жаркий фестивальный месяц. Так что оценят обновленную улицу и гости "Славянского базара". Широкая проезжая часть, удобные тротуары, современные остановочные пункты - такой будет обновленная улица Гагарина. На стройплощадке ежедневно работают около 200 человек. Объект сложный - вся улица пронизана инженерными сетями.



Зеленая площадка станет местом отдыха горожан. Скоро здесь установят удобные скамейки. Сегодня каждый смог сделать свой регион краше. В Витебской области работали более 300 тысяч человек. Солнечный день вдохновлял.











Детский сад на 330 мест открылся сегодня в Мозыре

Важное событие объединили с республиканским субботником. Общими усилиями озеленили прилегающую территорию. Этот микрорайон активно застраивается. Жилье получают молодые и многодетные семьи. В распоряжении малышей компьютерный класс с IT-песочницей, интерактивными партами и мультибордами. По периметру расположены игровые и спортивные площадки.









К республиканскому субботнику присоединились все регионы нашей страны. Навели порядок в городах и агрогородках, подготовили оздоровительные лагеря к летнему сезону и, конечно, благоустроили мемориальные комплексы.