Республиканский субботник: о командной работе и о труде, который объединяет

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В этом году основные средства пойдут на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Им пришлось выдержать серьезный экзамен пандемией, и государство лишний раз подтверждает: на здоровье людей экономить не собирается. Святое для белорусов и восстановление историко-культурных ценностей и мест боевой славы времен Великой Отечественной. Это наша память, наша боль. Они также не останутся без внимания.

2 млн 300 тыс. белорусов вышли сегодня на субботник, чтобы внести свой вклад в общую копилку.

О командной работе и о труде, который объединяет, репортаж Светланы Лукьянюк. Это земли Узденского района. И все это поле в будущем станет небольшим лесопарком. Конечно, не так быстро, как хотелось бы. Дерево растет лет 7. Но в том, что парк нужен, сомнений нет. Это такой подарок на будущее. Хвойные еще в детском возрасте, но при правильном подходе уж точно начнут быстро расти. Сосна обыкновенная в белорусских широтах приживается хорошо. А значит, лесные массивы на карте не будут мельчать. Здесь в итоге получилась своеобразная правительственная делянка. А учитывая, что большинство в Совмине все же мужчины, то посадить дерево для них - дело чести.



Правительственная делянка появилась в Узденском районе



Небольшой инструктаж и сразу за работу. Солнечная погода только в помощь. Да и сменить деловой костюм на рабочую одежду и показать себя в другом деле - тоже хорошая возможность. У кого-то практики побольше, кто-то пробует впервой. Сегодня в Беларуси почти 41 % лесов. И важно постоянно восполнять каждое срубленное дерево. А лучше и кратно. Комитет госконтроля сегодня работал в Столбцовском районе. Саженцы сосны и березы на площади в несколько гектаров.









Лес - это не только легкие, но и стратегический материал, который хорошо продается на экспорт. Но мы готовы сами перерабатывать древесину и продавать товар с высокой добавленной стоимостью, тем более есть и современные производственные мощности. А через несколько лет за яблоками сорта "алеся" и "белорусское сладкое" приглашает хозяйство "Гастелловское". Наши сады растут и за тысячи километров от дома. Ценятся за стойкость и урожайность. Эти саженцы окрепнут, а плоды пополнят полки наших магазинов.



Белорусские сенаторы заложили аллею на площади Богушевича в Минске





Если за городом леса да поля, то в городах, конечно, парки. Это место для релакса, прогулок и свежего воздуха. В шумном бетоне уж точно каждая ветка на счету. Здесь и плодовые деревья хороши, и кустарники. Яблоки, орешник и черемуха - город будет наполняться свежим ароматом. И руку к этому делу приложили сенаторы.





Кленовая аллея появилась в Лошицком парке











Велодорожки, места для пикника, старинная усадьба. Лошицкий - место семейного отдыха. Красиво, ухоженно, тенисто, но много старых деревьев. Их потихоньку нужно обновлять, чтобы на полянах появлялись пусть пока еще неокрепшие саженцы, которые потом превратятся в таких же массивных великанов. Здесь, в Лошицком, монумент в честь погибших воинов. Историю сражений за освобождение Беларуси можно изучать по обелискам, мемориальным комплексам, братским могилам и безымянным памятникам. У нас чтят память солдат 1940-х. В Березинском районе 13 красноармейцев одними из первых приняли на себя удар в самом начале войны. Их имена неизвестны. Но точно не забыты. Сегодня обелиск восстановили и укрепили.

Студенты педунивеситета готовы изучить неизвестные страницы операции "Багратион". Фактически сегодня за работой стартовал новый проект вместе с Федерацией профсоюзов. У подножья Кургана Славы подсеяли траву и укрепили его, ведь к этим ступенькам народная тропа точно не зарастает. И таких мест в Беларуси немало.



Тростенец как напоминание нынешнему поколению о важности сохранения мира. Невинные жертвы, а их более 200 тысяч, лагеря смерти. Не все имена до сих пор восстановлены. Почтить их память - дело святое. Тополиная аллея была дорогой расчеловечивания, идущий по ней терял имя, а потом жизнь. Надолго сохранить и главное - очеловечить память - наша миссия.





Через два месяца откроется новый корпус минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии





Мирный труд - это новые объекты для нашей жизни. Такие, как современные медцентры. Это, например, новый корпус РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Строить начали 2 года назад. Здесь появятся три новые операционные. Одна из них гибридная, где будут практиковать малоинвазивные методы лечения. Сегодня вклад в большую стройку внесли сотрудники профильного министерства. У наших госорганов есть и свои подшефные. У Минэкономики, например, детский дом-интернат для детей-инвалидов в Минске. Для них и обустраивали площадку. Ведь погода весенняя, значит больше времени нужно проводить на свежем воздухе. Как и заниматься спортом. У нас есть и дворовые площадки, и огромные стадионы, и спорткомплексы, которые принимали соревнования мировых уровней.





Сотрудники Белтелерадиокомпании вышли на субботник











От общего труда не могли остаться в стороне и мы, работали рядом со своим теледомом. В этом году руководство, ведущие, журналисты посадили аллею из голубых елей под пристальным оком хозслужб. Занимались еще и генеральной уборкой территории. По мнению телеведущих Белтелерадиокомпании, работа на свежем воздухе - отличный вариант тимбилдинга, где также, кстати, можно обсудить и последние новости.





Вся Беларусь сегодня стала настоящей командой. Итог большой работы - более 9 млн рублей. Столько мы заработали все вместе. Но понятно, что эти добрые дела не заканчиваются одним днем. Настрой на созидание, поддержку и помощь важно сохранить. Ведь когда дело общее, оно легче и быстрее спорится. И главное - оно объединяет.