Экскурс в историю белорусских субботников

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Через Беларусь на протяжении многовековой истории проходили многочисленные войны, а население истреблялось миллионами. А потому независимость, мир, спокойствие и порядок - это то, что сейчас наши люди ценят превыше всего. Это наш генетический код. И то, что мы сумели не просто сохранить, а выстроить нашу страну и в постперестроечные годы, когда у соседей происходили революции, разруха и развал, - это огромное достижение белорусов, всех нас вместе. Белорусы всегда объединялись и сообща решали важные вопросы. Настрой на созидание, а не разрушение - именно это позволяет нам выстоять в любых испытаниях.

Традиция субботников не исключение: средства, заработанные в этот день, каждый год направляются на то, что действительно нужно людям. Из года в год мы вместе решали главные для нас задачи. Итак, краткий экскурс в историю. 4 млн, собранных в 2012 году, направили на строительство нового здания Музея истории Великой Отечественной войны.

Дальше особое внимание здоровью. На заработанные деньги покупали автомобили скорой, аппараты искусственной вентиляции легких, строили медицинские центры и больницы. Тему здорового образа жизни продолжили. В 2017 году заработали 7 млн и направили на подготовку детских лагерей к новому сезону. В 2018-м более чем на 8 млн закупили медоборудование и подготовили здравсистему столицы к Европейским играм.

В 2019-м упор делали на сохранение исторической памяти

Основные средства из 9 млн тогда направили на капремонт и модернизацию памятника на площади Победы в Минске. Итог субботника минувшего года - также больше 9 млн. Их адресовали Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола.