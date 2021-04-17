ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экскурс в историю белорусских субботников

17.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Через Беларусь на протяжении многовековой истории проходили многочисленные войны, а население истреблялось миллионами. А потому независимость, мир, спокойствие и порядок - это то, что сейчас наши люди ценят превыше всего. Это наш генетический код. И то, что мы сумели не просто сохранить, а выстроить нашу страну и в постперестроечные годы, когда у соседей происходили революции, разруха и развал, - это огромное достижение белорусов, всех нас вместе. Белорусы всегда объединялись и сообща решали важные вопросы. Настрой на созидание, а не разрушение - именно это позволяет нам выстоять в любых испытаниях.

Традиция субботников не исключение: средства, заработанные в этот день, каждый год направляются на то, что действительно нужно людям. Из года в год мы вместе решали главные для нас задачи. Итак, краткий экскурс в историю. 4 млн, собранных в 2012 году, направили на строительство нового здания Музея истории Великой Отечественной войны.

Дальше особое внимание здоровью. На заработанные деньги покупали автомобили скорой, аппараты искусственной вентиляции легких, строили медицинские центры и больницы. Тему здорового образа жизни продолжили. В 2017 году заработали 7 млн и направили на подготовку детских лагерей к новому сезону. В 2018-м более чем на 8 млн закупили медоборудование и подготовили здравсистему столицы к Европейским играм.

В 2019-м упор делали на сохранение исторической памяти

Основные средства из 9 млн тогда направили на капремонт и модернизацию памятника на площади Победы в Минске. Итог субботника минувшего года - также больше 9 млн. Их адресовали Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Через Беларусь на протяжении многовековой истории проходили многочисленные войны, а население истреблялось миллионами. А потому независимость, мир, спокойствие и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Жителя Щомыслиц арестовали за БЧБ-наклейки на почтовом ящике и окнах. А дома нашли свечи белого и красного цвета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by