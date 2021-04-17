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"Бабушкина крынка" завоевала более 30 наград на международной выставке "Продэкспо-2021" в Москве

18.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Порядок в полях - это хороший урожай, а хороший урожай - это богатый и вкусный стол. Изобилием радует наша продукция не только белорусов. Отечественная продукция прочно укрепилась в топе и международного рынка. Холдинг "Бабушкина крынка" завоевал более 30 наград на международной выставке "Продэкспо-2021" в Москве.

Дарья Белоусова-Петровская одной из первых поздравила победителей и лично оценила качество товара. Красивая подача, необычный цвет и безупречный вкус. Во время дегустации молочной продукции у стенда ОАО "Бабушкина крынка" всегда аншлаг. Йогурты, кефир, мягкие и твердые сыры расходятся за считанные минуты.


У "Бабушкиной крынки" более 30 медалей на выставке "Продэкспо-2021"

Цветные сыры - одна из новинок этого года. Сделаны из настоящего молока, но благодаря натуральным красителям расширяется вкусовая палитра. Сыры с ароматом томатов, лаванды, грибов, песто и даже карамели станут украшением любого стола. А для спортсменов и приверженцев ЗОЖ выпустили здоровые завтраки и йогурты с высоким содержанием белка.

"Бабушкина крынка" завоевала более 30 наград на международной выставке "Продэкспо-2021" в Москве

Ольга Семкина, заместитель главного технолога ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка":

"Это абсолютно натуральный кефир, который мы положили в стаканчик, положили в крышечку, в которой есть орешки, фундук, семена подсолнуха. Перемешиваешь с кефиром - и получается питательный и полезный завтрак. Также мы расширили линейку "Эко-Греко". Мы добавили высокобелковые йогурты, положили туда максимально интересные натуральные наполнители: клен, злаки, клетчатку. Если в обычном йогурте белка 2,8 - 3,2 грамма на 100 граммов, то у нас от 7,5 до 8".

Свою продукцию "Бабушкина крынка" поставляет более чем в 35 стран мира

Почти 50 % идет в Россию. Играет роль географическая близость и схожесть культуры питания. Например, в прошлом году прибыль от экспорта составила около 100 миллионов долларов. Из них 60 миллионов - это продажи в Российской Федерации.

Алексей Драница, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка":

"Задача, которая стоит перед холдингом, - увеличение реализации высокомаржинальной продукции. Это продукция с высокой добавленной стоимостью: йогурты и сыры. Сыры у нас в Россию поставляют в больших объемах. Более 80 % произведенных сыров идет на экспорт. Наш бренд знают и любят. Мы есть на полках Российской Федерации, и наша задача - чтобы наш продукт ценили и любили еще больше".

"Бабушкина крынка" - лучшее предприятие по итогам выставки "Продэкспо-2021"

"Бабушкина крынка" завоевала более 30 наград на международной выставке "Продэкспо-2021" в Москве


О том, что белорусская продукция популярна у российского покупателя, говорит оценка профессионального жюри. Более чем из 70 белорусских предприятий, которые в этом году участвовали в "Продэкспо", "Бабушкина крынка" лидер по количеству наград. 16 золотых медалей в номинации "Лучший продукт", 6 золотых звезд за лучший инновационный продукт, 4 диплома первой степени за высокие потребительские свойства товара и главный
титул - "Лучшее предприятие 2021 года".

 
 
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Порядок в полях - это хороший урожай, а хороший урожай - это богатый и вкусный стол. Изобилием радует наша продукция не только белорусов. Отечественная продукция...
 
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