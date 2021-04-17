Генпрокуратура просит белорусов помочь в расследовании преступлений времен Великой Отечественной войны

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Быть человечными и не изменять себе, своей памяти. Именно поэтому часть заработанных сегодня средств пойдет на реставрацию и восстановление памятников в местах боевой и воинской славы. Сохранить военную правду и не дать переписать историю.



Генпрокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа

Следственная группа Генеральной прокуратуры в рамках расследования по уголовному делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период в настоящее время работает с архивными документами и уголовными делами прошлых лет в отношении нацистских преступников и их пособников. Планирует проведение процессуальных и иных действий, связанных с обнаружением мест массовых захоронений, а также по установлению живых свидетелей и потерпевших от геноцида, защите их прав и законных интересов, увековечению памяти погибших. Генеральная прокуратура также обращается ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять документы, материалы, заявления и другую информацию, которая поможет расследовать преступления во время Великой Отечественной войны.









Реабилитация нацизма недопустима





Как сообщалось ранее, Генпрокуратура планирует проводить раскопки в местах массового уничтожения мирного населения Беларуси. В это же время ведомство воспользуется соглашениями об оказании международно-правовой помощи. Следствие займется составлением списков всех преступников (имена умерших будут преданы огласке, а живые должны понести заслуженное наказание). Планируется направить запросы в те государства, где они проживают, и ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси.