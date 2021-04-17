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КГБ Беларуси пресек вооруженный мятеж

18.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О том, что спецслужбы Беларуси будут жестко пресекать любые попытки дестабилизировать обстановку в стране, предупреждал председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель. 11 февраля, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании, он подчеркнул: в поле зрения комитета находятся люди и группы, которые готовы на самые радикальные поступки.

КГБ Беларуси пресек вооруженный мятеж

Но тогда предупреждение от Комитета государственной безопасности (мол, остановитесь пока не поздно!) услышали не все. И та самая группа, в которую входили белорусские и иностранные граждане, продолжала готовить вооруженный мятеж по свержению власти и физическому устранению Президента, его семьи, детей и должностных лиц высокого уровня.

А еще планировался захват главных зданий страны. То есть фактически мятеж с применением силы, не считая жертв, которые неминуемо были бы. Но подразделение антитеррора Комитета госбезопасности вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их заговор. Кто входил в состав хунты, кого и как хотели ликвидировать и как финансировался госпереворот? Наши коллеги с телеканала ОНТ провели тщательное расследование.

Рассказывает Анатолий Занкович. Очень жесткое задержание. Спецслужбы действуют молниеносно, ведь в их руках организаторы вооруженного мятежа в Беларуси. Здесь не до сантиментов. Силовой захват власти, дележка портфелей и должностей, а еще убийства главы государства, представителей власти, их семей и даже детей - несколько месяцев шла подготовка.

Вооруженный мятеж у заговорщиков получил кодовое название "Тишина"

Четкий план действий, пошаговые инструкции, подбор исполнителей. В своих обсуждениях были вполне конкретными. Готовили самый настоящий переворот. В 1981 году египетского президента Садата убили террористы. Сейчас нужно повторить в Беларуси, говорит Александр Федута. Кто-то знает его как литературоведа, политолога и доктора гуманитарных наук, но за этими масками скрывался один из организаторов. Это он разрабатывал детальный силовой сценарий. А вот Юрий Зенкович, долгое время проживавший в США, и главный организатор переворота.

КГБ Беларуси пресек вооруженный мятеж

Решение - или-или. И понимать это можно только как самый настоящий теракт. Между собой они называют себя ГКЧП, хунтой - то есть фактически признают и понимают, на что идут. Глава партии БНФ Костусев тоже поддерживает силовое решение. Под этот сценарий шло и финансирование из-за рубежа. Деньги шли на подкуп людей. Тайники и конверты прятали в камерах хранения вокзала и даже на кладбище. А при личной встрече передавали прямо из рук в руки.
За столом в кафе и шло обсуждение фактической ликвидации действующей власти и физического устранения.

Сам госпереворот заговорщики наметят на лето этого года: июнь или июль

Именно тогда должны были случиться страшные события. Когда их задержали, то Зенкович был настолько уверен в своей безнаказанности, что всерьез говорил, что за него вступятся американские власти. Правда, тот же Зенкович под ником Хуан Родригес в одной из телеграм-переписок по планам организации госпереворота вполне четко представляет, что грозит за такие действия.


Уже установлено, что группа поддерживала тесные связи и с другими террористическими формированиями. Были заготовлены как минимум три сценария захвата власти с обязательным силовым воздействием.


 
 
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О том, что спецслужбы Беларуси будут жестко пресекать любые попытки дестабилизировать обстановку в стране, предупреждал председатель Комитета государственной...
 
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