Шерстнев: Если сэкономим на ремонте улицы Гагарина - вложим деньги в новый проект

Источник материала: Tut.by

На субботнике 17 апреля губернатор Николай Шерстнев заявил, что, возможно, получится сэкономить на реконструкции улицы Гагарина. И тогда эти деньги, с разрешения президента, вложат в новый проект — например, на соединение проспекта Фрунзе с улицей Лазо или на завершение реконструкции улицы Терешковой, пишут «Витебские вести».



Губернатор Николай Шерстнев (слева) и заместитель председателя горисполкома Виктор Глушин на субботнике 17 апреля на улице Гагарина

Реконструкцию улицы Гагарина начали в 2005 году. Однако строители проложили только два километра магистрали — и из-за недостатка денег работы остановились на 15 лет. Ремонт возобновили в 2020-м: в Витебске открыли обновленный Полоцкий путепровод, на этой стройке сэкономили 25 млн рублей — и их вложили в реконструкцию улицы Гагарина.

По такой же схеме власти хотят поступить и сейчас: сэкономленные на ремонте улицы Гагарина средства отправить на новый проект.

— [Если сэкономим], у нас будут все основания просить главу государства снова оставить средства для дальнейшего развития городской инфраструктуры, в частности, на соединение проспекта Фрунзе с улицей Лазо или на завершение реконструкции улицы Терешковой. Правда, еще рано делить шкуру неубитого медведя, — отметил Николай Шерстнев.

На реконструкцию улицы Гагарина потратили 20 млн рублей, в наличии есть 39 млн рублей.

Директор УКС Витебска Михаил Мешко рассказал, как идут работы:

— Сейчас на улице Гагарина ведется одновременно реконструкция третьей, четвертой и пятой очередей. Работают 200 человек, 80 единиц техники — без выходных, в две смены. Улица переплетена коммуникациями, их пришлось демонтировать и менять. Так, здесь переложили 40 км теплоснабжения, по 6 км канализации и водопроводных сетей и других.

В итоге проезжая часть будет иметь по три полосы в обоих направлениях. В начале улицы Гагарина сделают разворотное кольцо для трамваев и контактной сети троллейбусов — на участке от проспекта Людникова до школы № 5.

Чтобы завершить ремонт к июлю — к «Славянскому базару», власти решили, что работы на улице Гагарина будут идти круглосуточно.

После ремонта дороги на Гагарина планируют привести в порядок жилые дома, школы, медучреждения.

Николай Шерстнев отметил, что улица превратится в проспект и, возможно, так и будет называться — проспект Гагарина.

На субботнике 17 апреля на улице Гагарина заложили новый парк — на месте бывшего трамвайного кольца. Власти посадили там около 100 деревьев: липы, сирень, каштаны.