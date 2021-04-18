Не в честь «Витьбичей», а в честь Быкова. Витебляне предлагают властям свои названия новых улиц

Источник материала: Tut.by

Горисполком проводит общественное обсуждение того, как назвать улицы в новом микрорайоне Витебска — Черемушках, который строят по соседству с Билево. Названия им власти придумали такие: Богомазова, Михельсона и Газеты «Витьбичи». Горожане создали петицию против этих вариантов. Они предлагают назвать улицы «в честь всемирно известных витеблян и людей, чьи имена неразрывно связаны с городом» — например, Казимира Малевича, Василя Быкова, Жореса Алферова и других.



Фото: страница стрит-арт команды StreetSkills в Фейсбук

— Не совсем понятно, почему названия улиц в честь советского военного (Григория Богомазова, газеты горисполкома («Витьбичи») и советского чиновника (Валентина Михельсона) должны украшать табличками новые дома в новом микрорайоне с таким благозвучным названием. Почему бы не назвать улицы в честь всемирно известных витеблян и людей, чьи имена неразрывно связанных с нашим городом? — говорится в петиции.

Авторы петиции предлагают по три варианта названий для каждой из трех будущих улиц.

Для одной — в честь художников Эля Лисицкого, Казимира Малевича, Иегуды Пэна. Вторую улицу, по мнению горожан, можно назвать в честь писателей Василя Быкова, Лазаря Лагина, Михася Лынькова. А третью — в честь ученого Жореса Алферова, историка Алексея Сапунова и музыковеда Ивана Соллертинского.

Подписать петицию можно до 30 апреля. Затем ее отправят в отдел архитектуры и градостроительства горисполкома.

По закону, предложения авторов петиции в течение 5 дней должен рассмотреть архитектурно-градостроительный совет.

Свое мнение о предложенных властями названиях будущих улиц вы можете высказать и в рамках общественного обсуждения — с 19 апреля по 13 мая. Пишите на электронную почту: vitebskarh@tut.by. Можно отправить и обычное письмо — по адресу: 210 015, Витебск, улица Шубина, 5, отдел архитектуры и градостроительства горисполкома.