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Беларусь, КНДР, Туркменистан или США? Разберитесь, о какой это стране, лишь по одному факту

18.04.2021 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фразы «ну у нас пока еще не как у них» или «да у них не то что у нас» вы наверняка слышите чуть ли не каждый день. Диванные эксперты обожают применять их в спорах обо всем: политике, здравоохранении, образовании… Но если убрать названия стран, отличите ли вы, о чем вообще речь? Попробуйте свои силы в тесте.

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Мы выбрали несколько фактов о Беларуси, КНДР, Туркменистане и США. Предлагаем вам отличить, где идет речь о каждой из стран.
 
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