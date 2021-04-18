Беларусь, КНДР, Туркменистан или США? Разберитесь, о какой это стране, лишь по одному факту

Источник материала: Tut.by

Фразы «ну у нас пока еще не как у них» или «да у них не то что у нас» вы наверняка слышите чуть ли не каждый день. Диванные эксперты обожают применять их в спорах обо всем: политике, здравоохранении, образовании… Но если убрать названия стран, отличите ли вы, о чем вообще речь? Попробуйте свои силы в тесте.