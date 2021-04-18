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Минчанин после разговора с банковскими мошенниками лишился более 70 тысяч рублей

18.04.2021 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанину по Viber позвонили якобы из банка и попросили назвать код из смс, которое пришло на мобильный телефон. Мужчина сделал это и лишился более 70 тысяч рублей. Подробности истории агентству «Минск-Новости» рассказали в милиции.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: bangkokpost.com

46-летнему минчанину в Viber позвонила девушка, которая представилась работником «Беларусбанка». Мужчина заявил, что давно не является их клиентом, и назвал банк, где сейчас обслуживается. Вскоре ему снова перезвонили и попросили назвать код из смс, которое пришло на мобильный телефон. Минчанин, не задумываясь, сообщил комбинацию цифр, после чего с его банковского счета списали более 70 тысяч рублей. Оказалось, мошенники активировали доступ к интернет-банкингу мужчины.

В последнее много сообщений о мошенниках, которые звонят граждан под видом работников банков и сообщают о списании средств со счета или других подозрительных действиях с картой. Так мошенники пытаются выяснить реквизиты карты или паспортные данные гражданина. Например, в конце марта пожилая минчанка продала квартиру, а после разговора с мошенниками, которые сначала представились сотрудниками банка, а потом милиции, лишилась 236 тысяч рублей.

— В ходе таких бесед злоумышленник использует методы социальной инженерии, всячески подстраивается под собеседника. Как правило, изначально ему известны лишь ФИО и номер телефона потенциальной жертвы. И этого достаточно. Далее он просто развивает разговор в нужном направлении, — рассказал первый заместитель начальника Советского РУВД Артур Королев.

Напоминаем, сотрудники банка не будут звонить с помощью мессенджеров своим клиентам и просить предоставить личные данные. Будьте бдительны!

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанину по Viber позвонили якобы из банка и попросили назвать код из смс, которое пришло на мобильный телефон. Мужчина сделал это и лишился более 70 тысяч рублей....
 
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