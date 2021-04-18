Медицинский субботник устроили в Бресте

Источник материала: БT

В Бресте основной площадкой стала стройка самого большого в регионе медицинского центра. Откроется он в новом, Заречном, микрорайоне города и объединит взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию. Планируется, что новый центр разгрузит уже существующие поликлиники города. Обслуживаться здесь смогут и жители Брестского района.



В Витебске благоустраивали улицу Гагарина



В Витебской области в благоустройстве приняли участие более 300 тысяч жителей. В северной столице на улице Гагарина высадили деревья. Здесь продолжается масштабная реконструкция - появятся широкая проезжая часть, удобные тротуары, современные остановки и велодорожки. Нормативный срок около 20 месяцев, но работы ведутся с большим опережением. Открытие уже в июле к 30-му юбилейному "Славянскому базару".



Новый детский сад открыли в Мозыре

В Мозыре в одном из самых молодых и крупных микрорайонов города открыли новый детский сад на 330 мест. Приятное событие решили объединить с озеленением прилегающей территории. Микрорайон активно застраивается, возведение детского сада станет решением на перспективу. Для малышей здесь компьютерный класс с IT-песочницей, интерактивными партами и мультибордами, бассейн и единственный в регионе легоцентр. По периметру игровые и спортплощадки.



Новый онкодиспансер откроют в Гродно



В Гродно работали на стройплощадке онкологического диспансера. Новый объект на 312 коек будет отвечать самым высоким требованиям: здесь установят современные линейные ускорители, которые помогают в борьбе со злокачественными опухолями. Также в диспансере наладят учебный процесс, он станет базой для Гродненского медуниверситета.