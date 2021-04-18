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Медицинский субботник устроили в Бресте

18.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Бресте основной площадкой стала стройка самого большого в регионе медицинского центра. Откроется он в новом, Заречном, микрорайоне города и объединит взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию. Планируется, что новый центр разгрузит уже существующие поликлиники города. Обслуживаться здесь смогут и жители Брестского района.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Бресте основной площадкой стала стройка самого большого в регионе медицинского центра. Откроется он в новом, Заречном, микрорайоне города и объединит взрослую и...
 
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