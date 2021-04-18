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«Врач говорил: «Вам лучше второго ребенка родить». История Юрия, воспитывающего ребенка с аутизмом

18.04.2021 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Даниил родился улыбчивым ребенком, который в один год уже начал говорить самые первые слова. Но в какой-то момент родители мальчика заметили, что поведение сына изменилось: он перестал смотреть в глаза, перестал отзываться и говорить, путал собственных родителей. Семья долго ходила по врачам, пока в один момент им не озвучили причину такого поведения — аутизм. В этот момент жизнь семьи кардинально изменилась. Мы поговорили с отцом Даниила Юрием о трудностях, принятии, реакции окружающих на сына, и о том, почему таким детям необходима любовь. Мы продолжаем проект «Быть папой», в котором рассказываем о мужчинах, чья жизнь отличается от большинства.

Благодарим за помощь в организации съемок риелторское агентство Bulbash apartments.

 
 
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«Сначала врачи говорят, что это с возрастом пройдет, что надо только подождать, ничего серьезного. А потом в один момент: «У него аутизм, с этим уже ничего не...
 
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