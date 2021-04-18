«Врач говорил: «Вам лучше второго ребенка родить». История Юрия, воспитывающего ребенка с аутизмом

Источник материала: Tut.by

Даниил родился улыбчивым ребенком, который в один год уже начал говорить самые первые слова. Но в какой-то момент родители мальчика заметили, что поведение сына изменилось: он перестал смотреть в глаза, перестал отзываться и говорить, путал собственных родителей. Семья долго ходила по врачам, пока в один момент им не озвучили причину такого поведения — аутизм. В этот момент жизнь семьи кардинально изменилась. Мы поговорили с отцом Даниила Юрием о трудностях, принятии, реакции окружающих на сына, и о том, почему таким детям необходима любовь. Мы продолжаем проект «Быть папой», в котором рассказываем о мужчинах, чья жизнь отличается от большинства.

Благодарим за помощь в организации съемок риелторское агентство Bulbash apartments .