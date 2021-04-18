Белорусская и российская стороны высказались о задержании Зенковича и Федуты. Какие вопросы остались

Источник материала: Tut.by

Во время субботника 17 апреля Александр Лукашенко рассказал , что задержанные в начале недели политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович были причастны к планированию покушения на него и его сыновей. Позже в тот же день на канале ОНТ вышел сюжет с комментарием главы КГБ Ивана Тертеля о том, что спецслужбам «удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти». Также комментарий опубликовала ФСБ России. TUT.BY сравнил, что говорили все стороны об этой ситуации, и составил список вопросов, которые после этого остались.



Встреча Зенковича и Федуты с «белорусскими генералами» в ресторане в Москве. Фото: скриншот сюжета ОНТ

Когда планировался «переворот»?

В сюжете, показанном на ОНТ, утверждалось, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль». Вместе с тем в пресс-релизе, опубликованном ФСБ, указана конкретная дата, не совпадающая версией телеканала:

— Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г.

Отметим, что на данный момент официально не заявлялось, состоится ли в этом году в Минске парад на 9 мая.

С кем Зенкович и Федута встречались в Москве?

В сюжете на ОНТ была показана съемка встречи в отдельном кабинете московского ресторана, где шло «обсуждение фактической ликвидации действующей власти, физического устранения». На видео видно Зенковича и Федуту, лица остальных участников замазаны. В сюжете не объясняется, с кем именно они встречаются, всех участников называют просто «заговорщиками».

В пресс-релизе ФСБ сказано, что в ресторане Зенкович и Федута встречались с «белорусскими генералами» (кавычки были использованы в пресс-релизе, ранее в нем также упоминались оппозиционно настроенные генералы ВС республики без кавычек). Если речь шла о некой оперативной игре, маскировке, почему об этом ничего не рассказали по белорусскому телевидению?

Почему о происходящем не знал Песков?

16 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что «не располагает данными о задержании в Москве граждан Беларуси», и порекомендовал обратиться по этому вопросу к спецслужбам. На тот момент об их задержании уже сообщил КГБ.

При этом Александр Лукашенко во время субботника заявлял , что вопрос предполагаемого покушения Владимир Путин поднял во время разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом Путин, по словам Лукашенко, сообщил ему в телефонном разговоре после его возвращения из Азербайджана. Разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля, разговор Путина и Лукашенко — 15 апреля . Если на них обсуждался вопрос задержания Зенковича и Федуты, то почему у Пескова не было никакой информации об их задержании?

Откуда взялись украинские националисты?

В пресс-релизе от ФСБ говорится, что Зенкович и Федута планировали «осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию „цветных революций“ с привлечением местных и украинских националистов». Вместе с тем ни в сюжете на ОНТ, ни Александр Лукашенко ничего не говорили об украинских националистах. Что о них известно, где они находятся, какова их роль в «перевороте»? Ответов на эти вопросы нет.

Как развивались события с задержанием Зенковича и Федуты

Напомним, вечером 12 апреля стало известно о задержании лидера Партии БНФ Григория Костусева. Политика, по словам его близких, задержали в Шклове и доставили в Минск в СИЗО КГБ. По словам зятя Костусева, политик задержан как подозреваемый по ст. 342 УК за «подготовку или организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок».

В тот же день на связь перестал выходить находившийся в Москве политолог Александр Федута.

На следующий день стало известно о задержании юриста Юрия Зенковича в Москве. По словам его супруги, его буквально выкрали из российского отеля.

13 апреля в КГБ сообщили о задержании Григория Костусева и Александра Федуты по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Александр Федута, как и Зенкович, был задержан в Москве.