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Белорусская и российская стороны высказались о задержании Зенковича и Федуты. Какие вопросы остались
18.04.2021 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время субботника 17 апреля Александр Лукашенко
Когда планировался «переворот»?
В сюжете, показанном на ОНТ, утверждалось, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль». Вместе с тем в пресс-релизе, опубликованном ФСБ, указана конкретная дата, не совпадающая версией телеканала:
— Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г.
Отметим, что на данный момент официально не заявлялось, состоится ли в этом году в Минске парад на 9 мая.
С кем Зенкович и Федута встречались в Москве?
В сюжете на ОНТ была показана съемка встречи в отдельном кабинете московского ресторана, где шло «обсуждение фактической ликвидации действующей власти, физического устранения». На видео видно Зенковича и Федуту, лица остальных участников замазаны. В сюжете не объясняется, с кем именно они встречаются, всех участников называют просто «заговорщиками».
В пресс-релизе ФСБ сказано, что в ресторане Зенкович и Федута встречались с «белорусскими генералами» (кавычки были использованы в пресс-релизе, ранее в нем также упоминались оппозиционно настроенные генералы ВС республики без кавычек). Если речь шла о некой оперативной игре, маскировке, почему об этом ничего не рассказали по белорусскому телевидению?
Почему о происходящем не знал Песков?
16 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
При этом Александр Лукашенко во время субботника
Откуда взялись украинские националисты?
В пресс-релизе от ФСБ говорится, что Зенкович и Федута планировали «осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию „цветных революций“ с привлечением местных и украинских националистов». Вместе с тем ни в сюжете на ОНТ, ни Александр Лукашенко ничего не говорили об украинских националистах. Что о них известно, где они находятся, какова их роль в «перевороте»? Ответов на эти вопросы нет.
Как развивались события с задержанием Зенковича и Федуты
Напомним, вечером 12 апреля стало известно о задержании лидера Партии БНФ Григория Костусева. Политика, по словам его близких,
В тот же день на связь перестал выходить находившийся в Москве политолог Александр Федута.
На следующий день
13 апреля в КГБ
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Белорусская и российская стороны высказались о задержании Зенковича и Федуты. Какие вопросы остались
TUT.BY сравнил, что говорили все стороны об этой ситуации, и составил список вопросов, которые после этого остались.
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