Путешествуем по Беларуси. Заславль

Источник материала: БT

Город находится в 12 км от Минска. До Заславля из столицы можно доехать на электричке, сюда ходят и комфортные поезда "Городских линий", время в пути - 30-36 минут.







На маршрутке время в пути - 25-30 минут. Самый быстрый и комфортный вариант - отправиться в древний город Беларуси на собственном авто: из столицы в Заславль ведет прямая трасса. Время в пути в данном случае составит 15-20 минут. Детский парк культуры и отдыха был реконструирован в 2014 году ко Дню письменности, который проходил в Заславле. Вход в парк - со стороны улиц Советской и Вокзальной.



Спасо-Преображенская церковь

Основана Яном Глебовичем в XVI веке как кальвинский сбор. Это классика строительства того времени: все самое дорогое и ценное собрано вместе и окружено рвом и высокими стенами. Вот и церковь стоит внутри этой некогда внушительной оборонной конструкции.







На этой территории находился прекрасный замок, который, к большому сожалению, сильно пострадал во время войны с Наполеоном и позднее был совсем разрушен. Говорят, что для таких оборонных конструкций, как эта, было характерно наличие системы подземных ходов, но пока историкам и археологам так и не удалось их обнаружить. И это составляет одну из главных тайн Заславля.

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Памятник Изяславу

Скульптура, стоящая в центре площади, - это Изяслав, в честь которого и назван город. Памятник Изяславу - родоначальнику династии полоцких князей. Открыт в честь XXI Дня белорусской письменности.

Заславль - один из старейших городов Беларуси. Основание города связано с Рогнедой. По одной из легенд, непокорная княжна замыслила покушение на своего мужа Владимира Святославовича (того самого, который крестил Киевскую Русь). Зачем руку с кинжалом занесла жена над мужем своим спящим? История не дает точного ответа. В любом случае, покушения не случилось: Владимир проснулся, и гнев его был страшен, спас от расплаты Рогнеду малолетний сын Изяслав. Мать вместе с сыном была выслана из Киева в город, который и получил имя Изяславль - Заславль.







Костел Рождества Девы Марии

Великолепное строение в стиле барокко, построенное 1779 году на средства богатого шляхтича Антония Тадеуша Пшездецкого, владельца Заславского графства. Раньше на том месте, где сейчас стоит костел, был деревянный храм, но к концу 18-го века он совсем пришел в негодность. Это и вынудило Антония Пшездецкого взяться за постройку нового. В самом конце войны храм остался без крыши. И простоял в плачевном состоянии до самого конца 80-ых годов.

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Музейный этнографический комплекс "Млын"

Состоит из четырех построек: "Млына", "Кузні", "Хаты завозніка" и "Свірана" (амбара). Время работы: 8:30 - 17:00 ежедневно, кроме понедельника.

Если верить рассказу экскурсовода, в этом доме практически ничего не поменялось за последние сто лет, даже посуда. Печь, такой своеобразный кухонный остров прошлого века, стоит как новенькая и чайник тоже старинный.







Мельница - уникальное сооружение. В Беларуси это единственная паровая мельница, которую никуда не переносили и которая полностью сохранилась. Построена была в 1910 году и проработала почти целых сто лет! Все приспособления и инструменты на мельнице самые что ни на есть оригинальные: и короба, и желоба, по которым бежала мука, и деревянные молоточки. Также здесь есть кузница начала 20-го века. Главный инструмент для кузнеца - наковальня. Здесь даже написана дата изготовления - 1751 год.

Музей мифологии и леса

Располагается на территории Заславского лесничества. Время работы: 8:30 - 17:00 ежедневно, кроме понедельника.

Самыми популярными персонажами в белорусском фольклоре являются Домовой, Водяной, Леший, Вурдалак, Русалка. Вот они тут дружно и сидят в зарослях. Музей делится на две части: первая - мифологическая, а вторая - сам лес и его обитатели. Заславский музей является единственным музеем мифологии и леса в Беларуси. Кстати, здесь очень популярна театрализованная экскурсия - ее проводит не кто-нибудь, а сама Баба Яга.

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