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Информационная безопасность, медиасотрудничество в рамках Союзного государства и ЕАЭС, а также взгляд на COVID через объектив фотокамеры. В Санкт-Петербурге прошел XV, юбилейный, международный медиафорум "Диалог культур". Участники - молодые журналисты из десятков стран мира: Россия, Беларусь, Сербия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Норвегия, Испания, Китай. Для них площадка форума - это не только возможность показать свои работы, но и пообщаться с метрами журналистики. Сегодня очень важно научить молодежь информационной безопасности, распознаванию фейков, которые заполонили социальные сети и телеграм-каналы, ответственности за распространение ложной информации и травли в Сети.

Информационная безопасность - одна из тем XV медиафорума "Диалог культур"

Александр Малькевич, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" (Россия): "Я последовательно выступаю за введение во всех школах, вузах предмета медиаграмотности, информационной безопасности. Не запретами, а обучением, образованием мы должны научиться отделять мух от котлет, зерна от плевел и понимать, что эту входящую информацию нужно проверять, эту отсекать, так как она несет деструктив и разрушение. Но помимо образования, мы должны вкладывать огромные средства в развитие своего IT-направления, своих сервисов, стартапов. Шаг за шагом мы должны работать над созданием истинного информационного суверенитета нашего Союзного государства".

Выставка "Я здесь живу"





Также в рамках форума открылась выставка "Я здесь живу". Посетители увидят 200 лучших работ 35 фотокорреспондентов мира. Тема - "Преодолевая COVID и расстояния". Через объектив фотокамер авторы рассказали о своих родных местах, а их героями стали врачи, студенты, учителя, а нередко случайные прохожие, попавшие в кадр.