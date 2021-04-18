В Могилеве жители двух домов скинулись деньгами и сделали во дворе классную детскую площадку

Источник материала: Tut.by

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Фото: mogilevnews.by

Установкой комплекса жители занимались на прошлой неделе, в эти выходные организовали уборку двора и посадку деревьев и кустарников.

По словам организатора дворовой инициативы Виктории Кривоносовой, идея обустроить во дворе между двух домов детскую площадку пришла давно, жильцы обратились в ЖЭУ, им даже обещали помочь, но ближе к осени. Но жители решили не ждать и все решили самостоятельно.

— В нашем дворе ничего не было, кроме советской горки, на которой мы сами еще катались в детстве, — говорит Виктория. — Здесь живет много семей с детьми, кроме того — рядом школа и детский сад, многие ребята ходят туда и обратно через наш двор. Комплекс стоит неделю, и здесь уже постоянно крутятся ребятишки. Хотелось бы, чтобы нам и город немного помог. Мы обращались в разные инстанции, обещали помочь, вопрос только когда? Школа № 7 нам уже выделила волейбольную сетку для детей, декоративный мостик. Директор школы Александр Крамачев подсказал, как лучше подойти к организации проекта. Сегодня ученики школы № 7 пришли помочь убрать прошлогоднюю листву. Да и сами жильцы благодаря строительству площадки сплотились. Раньше особо не общались, не знали друг друга. А сейчас все вместе поработали, познакомились, стали дружнее.





В ЖРЭУ Октябрьского района города инициативу жителей обещают продолжить.

— Сейчас мы предоставили кустарники для посадки и благоустройства двора, собираемся помочь с воротами для мини-футбола, запланированы здесь и скамейки. В дальнейшем установим урны и паровозик с вагоностроительного завода — надеемся, они нам окажут спонсорскую помощь, — говорит замдиректора ЖРЭУ Октябрьского района Елена Павлова.





Жители домов говорят, что неплохо было бы и сетку натянуть, чтобы в волейбол можно было поиграть, установить урны, а еще обновить теннисные корты, которые находятся недалеко от дворов — на тропе здоровья, которая относится к стадиону «Торпедо». Сейчас же данные площадки находятся в не очень хорошем состоянии.