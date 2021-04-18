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Мэр Бреста показал, как будет выглядеть обновленная аллея «Их именами названы улицы города»

18.04.2021 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дизайн обновленной аллеи «Их именами названы улицы Бреста» показал во время субботника мэр города Александр Рогачук, пишет «Брестская газета».


Аллея разместится вдоль улицы Зубачева. К ранее имевшимся 23 бюстам добавят еще два — Героя Беларуси Владимира Карвата и военного врача Бориса Маслова.

Напомним, стелы демонтировали в процессе реконструкции и благоустройства участка проспекта Машерова, соединяющего мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» с улицей Ленина.


Так аллея выглядела раньше. Фото: Брестская газета

Аллея была заложена в 1971 году, в 1984-м — реконструирована по проекту архитектора Чистякова. Состояла из 13 установленных с интервалом в 30 метров красных металлических стел в форме развернутого знамени, поднятого на опоре-штыке. На наружных сторонах крайних стел была нанесена надпись: «Их именами названы улицы Бреста», на обеих сторонах 11 остальных — барельефные портреты.

 
Теги: Брест
 
 
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